На улице Горького перекрыли движение из-за коммунальной аварии

Ранее о коммунальной аварии сообщили очевидцы.

На улице Горького перекрыли движение из-за коммунальной аварии. Об этом в среду, 22 июня, стало известно РЗН.инфо.

Ранее о коммунальной аварии сообщили очевидцы. На кадрах, присланных в редакцию, был виден «гейзер», бьющий из канализационного люка.

В настоящее время движение на перекрестке улиц Горького и Введенской перекрыли полностью в сторону Лыбедского бульвара. Также водители, проезжающие по Горького со стороны Лыбедского бульвара, вынуждены поворачивать направо.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на момент 15.20 движение во всех четырех направлениях сильно затруднено.

Позже в мэрии назвали причину возникновения коммунальной аварии, а также сообщили, что часть домов осталась без воды.