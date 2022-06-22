В Рязани на улице Введенской появился очередной «гейзер»

Канализационный люк прорвало на перекрестке улиц Горького и Введенской.

В Рязани на улице Введенской появился очередной «гейзер». Кадры в среду, 22 июня, РЗН. инфо прислали очевидцы.

Канализационный люк прорвало на перекрестке улиц Горького и Введенской. На кадрах видно, как «гейзер» сочится из люка и вытекает на дорогу.

Позже стало известно, что из-за коммунальной аварии на перекрестке перекрыли движение. В мэрии назвали причину аварии, а часть домов осталась без воды.