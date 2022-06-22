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В Рязани из-за коммунальной аварии на Введенской остался без воды ряд домов
Также на двух улицах снизили подачу холодной воды.

В Рязани из-за коммунальной аварии на Введенской остался без воды ряд домов. Об этом в среду, 22 июня, сообщила пресс-служба мэрии.

Воды не будет до 22.00 по следующим адресам:

  • улица Введенская, дом № 94;
  • улица Горького, дома №№ 33, 37 корпус 1, 37;
  • улица Фрунзе, дома №№ 11, 18, 25, 29, 32, 8а.

Подвоз технической воды организовали вблизи дома № 27 по улице Фрунзе.

Также в части домов снижена подача холодной воды. В зону ограничения попали следующие адреса:

  • улица Горького, дома №№ 29, 43, 49, 49а, 51, 59, 50, 58, 66, 74, 76, 78, 80, 86, 94;
  • улица Свободы, дома №№ 66 (детская областная поликлиника), 75, 73, 71.

Кроме того, по улице Горького от перекрестка с улице Введенской до улицы Свободы закрыли движение транспорта. Место работ огородили.

Рязанцев попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Напомним, коммунальная авария случилась днем 22 июня. В мэрии сообщили, что причиной аварии стало повреждение водовода.