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Подозреваемым в убийстве двух рязанских таксистов избрали меру пресечения
Об этом сообщили в региональном следкоме.

Подозреваемым в убийстве двух рязанских таксистов избрали меру пресечения. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в региональном следкоме.

23-летнего подозреваемого, который признался в преступлении, арестовали на два месяца. Его 21-летнего подельника оставили под подпиской о невыезде из-за состояния здоровья.

Напомним, полицейские задержали двоих рязанцев, которые были причастны к убийствам таксистов. Их убивали, чтобы продавать их автомобили. Один из злоумышленников выслеживал «частников» на вокзалах. Выбирал тех, кто стоит в отдалении от других водителей, делал вид, что нужно доехать до соседней деревни и жестоко расправлялся с водителями в машинах. Второй помогал скрывать следы преступлений. В полиции рассказали подробности задержания мужчин. Следователи показали их допрос.