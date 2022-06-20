В полиции рассказали подробности задержания двух рязанцев, убивших таксистов

Об инциденте стало известно в понедельник, 20 июня

В полиции рассказали подробности задержания убийц таксистов в Рязанской области. Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Трупы 74-летнего и 32-летнего рязанцев нашли в пятницу, 17 июня, около недействующего карьера в 800 метрах от села Голенищево Чучковского района. На телах были множественные колото-резаные раны. Также на месте оперативники нашли Volkswagen Polo. По версии полицейских, управлял 32-летний погибший.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Позже полицейские задержали в поселке Авангард двух мужчин 21 года и 23 лет. Их подозревают в убийствах.

Также в Чучковском районе нашли автомобиль Nissan Almera. Им управлял 74-летний погибший.

Правоохранители узнали, что двое убитых занимались частным извозом. Подозреваемые заказывали такси от рязанских вокзалов до Чучковского района. Там они убивали водителей, чтобы завладеть автомобилями.

Подозреваемых задержали. Расследование продолжается.