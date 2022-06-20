Следователи показали допрос двух рязанцев, подозреваемых в убийстве таксистов

Трупы мужчин обнаружили в пятницу, 17 июня

Следователи показали кадры допросов двух рязанцев, подозреваемых в убийстве двух таксистов. Ролик появился на сайте регионального управления следкома.

Трупы двух зарезанных мужчин обнаружили на территории недействующего песчаного карьера недалеко от села Голенищево Чучковского районе в пятницу, 17 июня. Там же стоял один из автомобилей.

Полицейские задержали двух жителей поселка Авангард 1999 и 2001 годов рождения. В их жилище при обыске нашли вещи убитых и орудие преступления. Автомобиль другого убитого нашли в лесополосе в районе поселка Авангард.

Во время расследования дела установлено, что подозреваемые на автовокзалах Рязани нанимали такси. Они просили отвезти их в Чучковский район, предлагая сократить дорогу через песчаный карьер. Там они убивали водителей, завладев имуществом.

Расследование продолжается.