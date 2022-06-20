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Рязанец убивал таксистов, чтобы продавать их машины
Рязанец делал вид, что ему нужно доехать до соседней деревни и жестоко расправлялся с водителями в машинах.

Рязанец убивал таксистов, чтобы продавать их машины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

23-летний Илья М. выслеживал «частников» на вокзалах. Он выбирал тех, кто стоит в отдалении от других водителей. Рязанец делал вид, что ему нужно доехать до соседней деревни и жестоко расправлялся с водителями в машинах.

Первое убийство произошло 14 июня. Подозреваемый подсел к 74-летнему пенсионеру, зарезал его по дороге, тело спрятал в лесу и уехал на его автомобиле. Через два дня аналогичное преступление произошло на автовокзале, жертве было 32 года. Угнать машину убитого сразу ему не удалось. Мужчина поехал за автомобилем на следующий день вместе с другом. Таксистка, которая везла их в лес, рассказала, что месте видела там толпу полицейских. Пассажиры потребовали развернуться и ехать обратно.

Подозреваемый не успел продать первую машину, его отследили по камерам и задержали.

Также правоохранители поймали его 19-летнего приятеля Евгения А., который помогал скрывать улики.

Вместе они сожгли документы и личные вещи первого убитого таксиста. Также следователи нашли дома у второго подозреваемого рюкзак второй жертвы.

На допросе мужчина во всем признался. Он заявил, что недавно его уволили с работы, поэтому он придумал новый «способ заработка».