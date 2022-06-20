В Рязани сняли буквы со здания McDonald’s у «Круиза»

Сообщение об этом появилось в соцсети.

В Рязани у ТЦ «Круиз» сняли буквы со здания McDonald’s. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в Telegram-канале « аТипичная Рязань ».

«McDonald's сняли свои буквы и увозят на свалку истории», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая McDonald’s объявил об уходе с российского рынка. Компания продала бизнес в России Александру Говору, который управлял 25 ресторанами в Сибири. Позже стало известно новое название сети McDonald’s в России, меню и логотип.