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«Известия» показали логотип новой сети McDonald’s
Уточняется, что на новом логотипе изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого.

Стал известен новый логотип сети, которая сменит McDonald’s. Эскиз в четверг, 9 июня, опубликовали «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что на новом логотипе изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Зеленый фон символизирует качество продукции и обслуживания.

Также в пресс-службе уточнили, что название новой сети пока не выбрали.

Напомним, 16 мая McDonald’s объявил об уходе с российского рынка. Компания продала местный бизнес Александру Говору, владельцу холдинга «ГиД». Он управлял 25 ресторанами сети в Сибири. Позже стало известно новое название сети McDonald’s в России, а также новое меню.

Фото «Известия»