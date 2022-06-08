Опубликовано меню нового McDonald’s в России
В меню можно увидеть три раздела: меню завтрака, основное меню и ночное меню.
Опубликовано согласованное меню нового McDonald’s в России. Позиции появились в Telegram-канале
В меню можно увидеть три раздела: меню завтрака, основное меню и ночное меню.
Среди позиций нет «Бигмака», «Макфлури», названия остальных блюд изменились.
Ранее стали известны цены обновленного меню McDonald’s.
Напомним, первые точки новых ресторанов планируют открыть в Москве 12 июня.