В Приокском начался митинг против строительства карьера в Заокском

Более 100 рязанцев и представителей экологической общественности вышли с плакатами с просьбой не строить карьер в природоохранной зоне.

В четверг, 2 июня, на санкционированный митинг в рязанском парке Советско-Польского братства по оружию собрались более 100 жителей Коростова и Заокского, рязанцев и представителей экологической общественности.

Активисты пришли с плакатами-обращениями с просьбой не строить карьер в природоохранной зоне.

Напомним, в ноябре 2021 года появилась информация, что компания «Порт Коломна» хочет построить рядом с Заокским и Коростовым песчаный карьер. Для этого организовали слушания по изменению генерального плана Заокского сельского поселения. Более 600 жителей сел выступили против строительства карьера. Несмотря на это, более 60 гектаров земли перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную.

Ранее активисты планировали провести митинг около здания главархитектуры и на площади Ленина. Два раза мэрия рязанцам отказывала и предлагала провести собрание в Приокском.