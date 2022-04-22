Жителям Заокского согласовали митинг против строительства карьера, но они попросили перенести его

В редакции РЗН. Инфо есть распоряжение администрации Рязани, которое разрешает проведение митинга жителям двух сел в парке Советского-Польского братства по оружию 25 апреля

Жителям Заокского и Коростово согласовали митинг против строительства песчаного карьера, но они попросили перенести его в другое место.

В редакции РЗН. Инфо есть распоряжение администрации Рязани, которое разрешает проведение митинга жителям двух сел в парке Советского-Польского братства по оружию 25 апреля.

Изначально жители просили разрешить им собраться напротив входа в здание главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Жителей не устроило место, которое им согласовало администрация. Как сообщили они РЗН. Инфо, рязанцы написали письмо в мэрию и отказались от митинга. Селяне хотят согласовать митинг в другом месте.

Справка.

Изначально место, которое попросили жители сел, не могли законно согласовать для проведения митинга, так как постановление регионального правительства предусматривает проведение таких мероприятий лишь в нескольких местах города. Таких как парк Советско-Польского по оружию, площадь Ленина, парк Скобелева, площадка перед ЦПКиО и некоторые другие.