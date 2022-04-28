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Рязанская мэрия объяснила свой отказ проводить митинг против карьера в Заокском у главархитектуры
По словам юриста инициативной группы, сельчане решили подыскать для проведения митинга другое место и время.

Рязанская мэрия объяснила свой отказ проводить митинг против карьера в Заокском у главархитектуры на улице Маяковского. В распоряжении РЗН. инфо оказался официальный ответ первого заместителя главы администрации Алексея Пустовалова группе активистов. Они выражали свое несогласие решением мэрии перенести протестный митинг 25 апреля в парк Братства по оружию в Приокском поселке.

Власти объяснили, что место в центре города, на котором хотели митинговать несогласные со строительством песчаного карьера, непосредственно прилегает к детской игровой площадке. Также активистов предупредили, что «проведение вами митинга… на площадке напротив входа в здание главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области… будет считаться несанкционированным».

По словам юриста инициативной группы, сельчане решили подыскать для проведения митинга другое место и время.

Ранее жителям Заокского согласовали митинг против строительства карьера, но они попросили перенести его.

Напомним, в ноябре 2021 года появилась информация, что компания «Порт Коломна» хочет построить рядом с Заокским и Коростовым песчаный карьер. Для этого организовали слушания по изменению генерального плана Заокского сельского поселения. Более 600 жителей сел выступили против строительства карьера. Несмотря на это, более 60 гектаров земли перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную.