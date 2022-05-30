Мэрия объяснила отказ проводить митинг против карьера в Заокском на площади Ленина другим мероприятием

Митинг планировали провести 2 июня в центре Рязани на площади Ленина, но оказалось, что в этом время там уже запланировано другое публичное мероприятие.

Мэрия объяснила отказ проводить митинг против карьера в Заокском на площади Ленина другим мероприятием. В распоряжении РЗН. инфо оказался официальный ответ первого заместителя главы администрации Алексея Пустовалова группе активистов.

Митинг планировали провести 2 июня в центре Рязани на площади Ленина. Власти объяснили, что в этот день на площади запланировано публичное мероприятие. Уведомление о мероприятии поступило в администрацию ранее, чем информация о митинге, а именно 18 мая. Что за мероприятие согласовали на площади Ленина, в официальном ответе не указано.

Митинг против строительства карьера в Заокском проведут 2 июня перед памятником Советско-Польского братства по оружию на улице Октябрьской в микрорайоне Приокском с 12:00 до 15:00.

Ранее активисты планировали провести собрание около здания главархитектуры на улице Маяковского. Им отказали и предложили перенести митинг в Приокский. Напомним, в ноябре 2021 года появилась информация, что компания «Порт Коломна» хочет построить рядом с Заокским и Коростовым песчаный карьер. Для этого организовали слушания по изменению генерального плана Заокского сельского поселения. Более 600 жителей сел выступили против строительства карьера. Несмотря на это, более 60 гектаров земли перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную.