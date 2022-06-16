Обновленный McDonald’s сменит название «Вкусно и точка» из-за юридических споров

Сеть владивостокских закусочных «Еда и точка» обвинила McDonald’s в плагиате и обратилась в Роспатент.

Обновленный McDonald’s сменит название «Вкусно и точка» из-за юридических споров. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сеть владивостокских закусочных «Еда и точка» обвинила McDonald’s в плагиате и обратилась в Роспатент. По данным Mash, рестораны могут сменить название на «Вкусно и спасибо» или «Вкусно и весело».

Напомним, 16 мая McDonald’s объявил об уходе с российского рынка. Компания продала местный бизнес Александру Говору, владельцу холдинга «ГиД». Он управлял 25 ресторанами сети в Сибири. Позже стало известно новое название сети McDonald’s в России, меню и логотип.

Фото Mash