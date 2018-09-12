Реставрацию рязанской гимназии №2 провели некачественно. Об этом сообщил на заседании оргкомитета празднования 100-летия Александра Солженицына губернатор Николай Любимов.
«Работы были проведены с плохим качеством. Необходимо переделать недочеты предыдущего подрядчика. Для этого нужно около 485 млн рублей. Гимназия — действующее учебное заведение, и сейчас дети вынуждены учиться в две смены, так как один корпус закрыт», — заявил губернатор, отметив что работает с федеральными министерствами, чтобы решить эту проблему.
По словам главы области, работы следует начать в конце этого или в начале следующего года.
Гимназия №2 является памятником федерального значения. Александр Солженицын работал в ней учителем, когда жил в Рязани.
100-летие писателя будут отмечать в декабре этого года. К этому времени в Рязани должны открыть