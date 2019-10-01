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В 2020 году на реконструкцию рязанской гимназии №2 выделят 485 миллионов. Этот вопрос на встрече обсудили губернатор Николай Любимов и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров, сообщил
В частности, по нацпроекту «Образование» в 2020 году область получит из федеральной казны дополнительно около миллиарда рублей, в 2021 году — почти полтора миллиарда рублей.
«Средства пойдут на создание дополнительных мест в детсадах для детей ясельного возраста, новых мест в общеобразовательных организациях, внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах и учреждениях профобразования, создание центров выявления одаренных детей», — говорится в сообщении.
Напомним, в 2018 году в здании гимназии некачественно
Вопрос о финансировании он
Гимназия №2 является памятником федерального значения. Александр Солженицын работал в ней учителем, когда жил в Рязани.
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