Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:39, 1 октября 2019 177
 0    0

На реконструкцию рязанской гимназии №2 выделят 485 миллионов

На реконструкцию рязанской гимназии №2 выделят 485 миллионов

В 2020 году на реконструкцию рязанской гимназии №2 выделят 485 миллионов. Этот вопрос на встрече обсудили губернатор Николай Любимов и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров, сообщил сайт регионального правительства.

В частности, по нацпроекту «Образование» в 2020 году область получит из федеральной казны дополнительно около миллиарда рублей, в 2021 году — почти полтора миллиарда рублей.

«Средства пойдут на создание дополнительных мест в детсадах для детей ясельного возраста, новых мест в общеобразовательных организациях, внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах и учреждениях профобразования, создание центров выявления одаренных детей», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году в здании гимназии некачественно провели реконструкцию. Любимов заявлял, что для завершения работ требуется полмиллиона.

Вопрос о финансировании он обсуждал в августе с замминистра федерального минкульта Аллой Маниловой во время ее приезда в Рязань.

Гимназия №2 является памятником федерального значения. Александр Солженицын работал в ней учителем, когда жил в Рязани.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Другой мир. Рязанка посетила Северный Кавказ и поучаствует в написании путеводителя по нему

Другой мир. Рязанка посетила Северный Кавказ и поучаствует в написании путеводителя по нему

Почему стоит посетить Северный Кавказ и к чему готовиться туристу, который впервые отправится в «другой мир»?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 13 697
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
10:14, 26 сентября 2019 5 184
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 228
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
14:40, 26 сентября 2019 3 776
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 3
17:33, 22 сентября 2019 2 007
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Форум