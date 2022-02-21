Мэрия: реставрация гимназии № 2 в Рязани завершится в июле 2022 года
Отмечается, что здание, которое является объектом культурного наследия, на улице Соборной реставрирует госдепартамент ОКН Минкультуры России.
Реставрация гимназии № 2 в Рязани завершится в июле 2022 года. Об этом администрация города сообщила в соцсетях.
Отмечается, что здание, которое является объектом культурного наследия, на улице Соборной реставрирует госдепартамент ОКН Минкультуры России. По контракту работы должны завершиться до 30 июня 2022 года.
В ноябре 2020 года работы по реставрации гимназии приостановили из-за отсутствия у подрядчика лицензии Минкульта.