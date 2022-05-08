В Евросоюзе не достигли соглашения по санкциям против России

Постпреды Евросоюза в воскресенье, 8 мая, не достигли соглашения по санкциям против России. Обсуждение продолжится в ближайшие дни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных лиц.

Постпреды Евросоюза в воскресенье, 8 мая, не достигли соглашения по санкциям против России. Обсуждение продолжится в ближайшие дни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных лиц.

В частности, соглашение не было достигнуто из-за Венгрии. По данным источников, страна продолжает блокировать предложение Евросоюза о запрете импорта российской нефти.

Так как Венгрия, Словакия и Чехия наиболее зависят от поставок из РФ, им предлагали отсрочки по введению ограничений. Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава — с 2025-го.

Ранее эксперт предположил, когда отменят санкции против России.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала условие снятия санкций с России. Во вторник, 3 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на санкции.