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Эксперт рассказал, когда отменят санкции против России
Против России введено почти семь тысяч ограничений, из них почти шесть тысяч — против физлиц. Больше всех санкций ввели Швейцария (1 103) и Великобритания (1 098).

Эксперт рассказал, что санкции против России могут отменить через несколько месяцев. Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал агентству «Прайм», что многие страны либо не хотят вводить санкции против России, либо желают их отменить.

Он привел в пример Бразилию, которая остро нуждается в российских удобрениях. США также отменили санкции на поставку удобрений из России и разрешили экспорт технологии, программного обеспечения и оборудования для интернета.

«Многие страны видят, как умело Россия перестраивает свой внутренний бизнес и меняет внешние торговые связи. Многие уже отмечают, что горизонт отмены санкций неизбежен, от нескольких месяцев до нескольких лет», — прокомментировал Тимофеев.

Эксперт напомнил, что против России введено почти семь тысяч ограничений, из них почти шесть тысяч — против физлиц. Больше всех санкций ввели Швейцария (1 103) и Великобритания (1 098).

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала условие снятия санкций с России.

Напомним, во вторник, 3 мая, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на санкции.