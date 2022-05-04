Эксперт рассказал, когда отменят санкции против России

Против России введено почти семь тысяч ограничений, из них почти шесть тысяч — против физлиц. Больше всех санкций ввели Швейцария (1 103) и Великобритания (1 098).

Эксперт рассказал, что санкции против России могут отменить через несколько месяцев. Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал агентству « Прайм », что многие страны либо не хотят вводить санкции против России, либо желают их отменить.

Он привел в пример Бразилию, которая остро нуждается в российских удобрениях. США также отменили санкции на поставку удобрений из России и разрешили экспорт технологии, программного обеспечения и оборудования для интернета.

«Многие страны видят, как умело Россия перестраивает свой внутренний бизнес и меняет внешние торговые связи. Многие уже отмечают, что горизонт отмены санкций неизбежен, от нескольких месяцев до нескольких лет», — прокомментировал Тимофеев.

Эксперт напомнил, что против России введено почти семь тысяч ограничений, из них почти шесть тысяч — против физлиц. Больше всех санкций ввели Швейцария (1 103) и Великобритания (1 098).

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала условие снятия санкций с России.

Напомним, во вторник, 3 мая, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на санкции.