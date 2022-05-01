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В МИД ФРГ назвали условие снятия санкций с России
Глава МИД ФРГ заявила, что пути назад, к временам до 24 февраля, не существует.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала условие снятия санкций с России. Об этом передает РИА Новости.

Бербок сообщила, что первым шагом может стать прекращение огня, а санкции могут быть сняты, если Россия выведет войска с Украины.

«Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе», — сказала глава МИД ФРГ.

По ее словам, в худшем случае эти условия могут стать «приглашением к следующей войне», которая возникнет еще ближе к границам Германии.

Бербок заявила, что пути назад, к временам до 24 февраля, не существует.