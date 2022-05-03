Путин подписал указ об ответных мерах на санкции

Речь идет о запрете сделок и исполнения обязательств перед зарубежными лицами, попавшими под контрсанкции.

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на санкции. Документ подписан во вторник, 3 мая, пишет ТАСС .

Так, указ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными юридическими и физическими лицами, попавшими под ответные санкции. Помимо этого, после подписания документов нельзя вывозить из России сырье и продукцию для лиц, находившихся в РФ под санкциями.

Правительству России в течение десяти дней предстоит определить список лиц, попавших под ответные санкции.