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Путин подписал указ об ответных мерах на санкции
Речь идет о запрете сделок и исполнения обязательств перед зарубежными лицами, попавшими под контрсанкции.

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на санкции. Документ подписан во вторник, 3 мая, пишет ТАСС.

Так, указ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными юридическими и физическими лицами, попавшими под ответные санкции. Помимо этого, после подписания документов нельзя вывозить из России сырье и продукцию для лиц, находившихся в РФ под санкциями.

Правительству России в течение десяти дней предстоит определить список лиц, попавших под ответные санкции.