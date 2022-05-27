Адвокат: тело Тесака могут эксгумировать для новой экспертизы

Адвокат семьи Алексей Михальчик добавил, что суд уже давно обязал следком возобновить дело о гибели националиста, однако проверку возобновили только недавно.

Тело умершего националиста Максима Марцинкевича могут эксгумировать для новой экспертизы. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил адвокат Алексей Михальчик, передали РИА Новости.

Семья Тесака надеется на новую медицинскую экспертизу. Адвокат добавил, что суд уже давно обязал следком возобновить дело о гибели националиста, однако проверку возобновили только недавно.

«Нас попросили предоставить материалы независимых медицинских экспертиз, в которых указано на повреждения, не характерные для суицида. Мы надеемся на новую медицинскую экспертизу, возможно, для нее потребуется эксгумация», — сказал адвокат семьи.

Напомним, основная версия смерти Тесака — самоубийство. В его камере нашли три предсмертные записки, однако его родные и близкие настаивают на том, что это было убийство. По их словам, Марцинкевич жаловался на пытки и на то, что его пытались заставить взять вину за преступления, которые он не совершал. Тем временем следком отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича.