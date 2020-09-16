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Тесак покончил с собой в СИЗО
По данным источника, погибший оставил предсмертную записку.

Известный российский активист Максим Марцинкевич (известный по прозвищу Тесак — прим.ред.) покончил с собой. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

Тело Марцинкевича нашли в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, куда он прибыл некоторое время назад для дальнейшей пересылки в Москву. Он находился в одиночной камере.

По данным источника, погибший оставил предсмертную записку.

Справка

Российский общественный деятель, видеоблогер неонацистского толка, сооснователь и идеолог неформального международного общественного движения «Реструкт», действовавшего на постсоветском пространстве.

Впервые Марцинкевич получил известность как НС-скинхед и лидер межрегионального отделения неонацистской молодежной организации «Формат 18».

Марцинкевич был трижды приговорен к уголовному наказанию по ст. 282 УК РФ.

В рамках движения Марцинкевича «Реструкт» существовали около десяти проектов, среди которых наибольшую известность получил «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого являлась борьба с педофилами и пропаганда идей национал-социализма среди молодёжи. Действия Марцинкевича в большинстве случаев были незаконными, однако привели даже к возбуждению уголовного дела в отношении высокопоставленного судебного пристава ФССП РФ. В 2014 году, после ареста Марцинкевича и возбуждения многочисленных уголовных дел в отношении членов «Реструкта» движение объявило о самороспуске.

Фото со страницы Максма Марцинкевича «ВКонтакте»