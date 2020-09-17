Опубликовано посмертное фото Тесака

В камере нашли предсмертные записки.

В сети опубликовали фото из камеры челябинского СИЗО, где 16 сентября обнаружили тело Максима Марцинкевича (Тесака). По предварительной версии, он покончил с собой.

Как сообщают СМИ, в камере нашли предсмертную записку. Следователи рассказали, что их было две . В одной из них Марцинкевич якобы извиняется перед сотрудниками СИЗО за доставленные неудобства и просит их передать его гражданской жене личный ежедневник и книгу «Протекционизм и коммунизм». Вторая якобы гласит: «А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!»

По факту смерти Марцинкевича проверки организовали прокуратура, ФСИН и СК.