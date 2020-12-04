Стало известно о третьей предсмертной записке Тесака

Записку нашли во рту Тесака, она была завернута в «полимерный материал». Из-за этого следователи отказали в возбуждении уголовного дела.

Найдена третья предсмертная записка Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом сказано в постановлении об отказе о возбуждении уголовного дела по факту смерти мужчины, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.

Правозащитник отметил, что отец Тесака получил по почте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. В постановлении рассказываются обстоятельства дела, среди которых упоминается предсмертная записка.

Записку нашли во рту Тесака, она была завернута в «полимерный материал».

«Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил», — говорится в тексте постановления, которое приводит адвокат.

Напомним, основная версия смерти Тесака — самоубийство. В его камере нашли две предсмертные записки, однако его родные и близкие настаивают на том, что это было убийство. По их словам, Марцинкевич жаловался на пытки и на то, что его пытались заставить взять вину за преступления, которые он не совершал. Фото со страницы Максима Марцинкевича «ВКонтакте»