Адвокат: следком отказал в возбуждении дела по смерти Тесака

Отказ следкома Михальчик назвал тактическим ходом.

Следком отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил адвокат Алексей Михальчик, передает ТАСС .

По словам защитника, семья погибшего пока не получила официальный отказ.

«Но сегодня был последний день, отпущенный законом на рассмотрение заявления о возбуждении уголовного дела, и источник в челябинском следствии сообщил мне, что следователь вынес отказ», — пояснил Михальчик.

Адвокат предполагает, что постановление следователя отменит прокуратура, поэтому у следователя будут дополнительные 30 дней для рассмотрения вопроса о возбуждении дела.

Отказ следкома Михальчик назвал тактическим ходом. По его словам, следователь ждет результата медэкспертизы, которая должна быть готова в следующем месяце.

Напомним, основная версия смерти Тесака — самоубийство, проводится проверка. В его камере нашли две предсмертные записки, однако его родные и близкие настаивают на том, что это было убийство. По их словам, Марцинкевич жаловался на пытки и на то, что его пытались заставить взять вину за преступления, которые он не совершал.