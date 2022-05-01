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В Рязани гипермаркет OBI откроется 5 мая
Сообщается, что это планируемая дата открытия. Также на сайте говорится, что скоро бренд «ОБИ» откроется под другой торговой маркой.

В Рязани гипермаркет OBI планируют открыть 5 мая. Информация об этом появилась на сайте магазина.

Сообщается, что это планируемая дата открытия. Также на сайте говорится, что скоро бренд «ОБИ» откроется под другой торговой маркой.

«Использование бренда ОБИ является временным, в дальнейшем компания постепенно перезапустит гипермаркеты под новой торговой маркой», — говорится на сайте компании.

В марте ряд торговых компании заявили о приостановлении работы в России в связи с ситуацией на Украине. В их числе был и магазин OBI. В конце марта появилась информация, что гипермаркет возобновит работу в стране, однако позже компания опровергла новость. О своем намерении вернуться на российский рынок OBI заявила лишь спустя месяц после опровержения.