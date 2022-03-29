Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
Срд, 30
Чтв, 31
ЦБ USD 86.28 -7.43 30/03
ЦБ EUR 96.01 -6.66 30/03
Нал. USD 75.00 / 95.00 15:06
Нал. EUR 85.00 / 105.00 15:06
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
11 889
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
4 707
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
17 243
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
4 275
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
OBI опровергла заявление о возобновлении работы магазинов в России
Ранее в СМИ появилась информация, что со следующей недели магазины OBI вновь откроются. Начальник отдела закупок компании Максим Суравегин на форуме в Москве заявил, что возобновить работу сеть готова после того, как устранит «технический сбой». Компания опровергла это заявление.

Компания OBI опровергла информацию об открытии магазинов в России. Об этом во вторник, 29 марта, руководство немецкой сети строительных товаров сообщило в ответ на запрос РБК.

Ранее в СМИ появилась информация, что со следующей недели магазины OBI вновь откроются. Начальник отдела закупок компании Максим Суравегин на форуме в Москве заявил, что возобновить работу сеть готова после того, как устранит «технический сбой». Компания опровергла это заявление.

«В свете последних спекуляций, поступающих из России, OBI подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми, как мы анонсировали ранее», — сообщила OBI.

О прекращении деятельности в России компания заявила в марте. Руководство компании обеспокоено «трагическим развитием и последствиями» событий на Украине.