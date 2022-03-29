OBI опровергла заявление о возобновлении работы магазинов в России

Ранее в СМИ появилась информация, что со следующей недели магазины OBI вновь откроются. Начальник отдела закупок компании Максим Суравегин на форуме в Москве заявил, что возобновить работу сеть готова после того, как устранит «технический сбой». Компания опровергла это заявление.

Компания OBI опровергла информацию об открытии магазинов в России. Об этом во вторник, 29 марта, руководство немецкой сети строительных товаров сообщило в ответ на запрос РБК.

Ранее в СМИ появилась информация, что со следующей недели магазины OBI вновь откроются. Начальник отдела закупок компании Максим Суравегин на форуме в Москве заявил, что возобновить работу сеть готова после того, как устранит «технический сбой». Компания опровергла это заявление.

«В свете последних спекуляций, поступающих из России, OBI подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми, как мы анонсировали ранее», — сообщила OBI.

О прекращении деятельности в России компания заявила в марте. Руководство компании обеспокоено «трагическим развитием и последствиями» событий на Украине.