РИА Недвижимость: российские магазины OBI могут открыться на следующей неделе

В начале марта компания объявила о закрытии магазинов из-за спецоперации на Украине.

Все российские магазины OBI могут открыться на следующей неделе. Об этом пишет РИА Недвижимость .

Во вторник, 29 марта, в компании сообщили, что все магазины, находящиеся на территории России, могут возобновить работу начиная с 4 апреля.

Напомним, 8 марта стало известно, что руководство фирмы приняло решение закрыть все российские магазины в связи со спецоперацией на Украине.

Рязанский магазин OBI перестал работать 17 марта.