OBI планирует вернуться в Россию

Сотрудникам сообщили, что работа может возобновиться в конце апреля или начале мая.

Гипермаркеты OBI планируют вновь открыться в России в ближайшие одну-две недели. Об этом сообщила « Газета.ру » со ссылкой на менеджера торгового зала одного из магазинов.

Как отметила собеседница издания, сотрудникам сообщили, что работа может возобновиться в конце апреля или начале мая.

«Первым возобновит работу ОBI на Ходынском поле в Москве», — рассказала менеджер.

Отмечается, что остальные точки в Москве и других городах России возобновят работу, если работа магазина на Ходынском поле будет успешной.

По словам сотрудницы, склады пока не пополнили товарами, также пока не понятно, что будет с поставщиками.

Она отметила, что распродаж на открытии не планируется, также пока не будет работать доставка товаров. Кроме того, нельзя будет заказать товары удаленно, поскольку сайт магазина не работает.

Собеседница сообщила, что сотрудники работают каждый день и им выплачивают зарплату полностью.

«Платят не две трети, а практически целиком зарплату», — добавила менеджер.

Напомним, в Рязани OBI закрылся в марте.