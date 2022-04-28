В Рязани арестовали мужчину, который избил водителя автобуса

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Ему грозит до семи лет тюрьмы.

В Рязани арестовали мужчину, который избил водителя автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

25-летнего рязанца суд арестовал по ходатайству следователей отдела МВД России по Октябрьскому району. Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, инцидент произошел 8 апреля. На улице Новоселов пассажир вытащил водителя из автобуса № 16 и избил.

Позже в сети появилось видео с извинениями мужчины.