Возбуждено уголовное дело против мужчины, избившего водителя автобуса в Рязани

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани от очевидцев поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина причинил телесные повреждения 51-летнему водителю автобуса.

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего молодого человека, который избил водителя автобуса на улице Новоселов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство в общественном транспорте»). Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Его действия квалифицируют после судебно-медицинской экспертизы, которая установит тяжесть причиненного вреда здоровью пострадавшего.

Напомним, молодой человек напал на водителя автобуса в пятницу, 8 апреля, на улице Новоселов.