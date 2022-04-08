В Рязани на улице Новоселов пассажир вытащил водителя из автобуса № 16 и избил

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

В Рязани на улице Новоселов пассажир вытащил водителя из автобуса № 16 и избил. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили очевидцы.

По их словам, у нападавшего случился конфликт с водителем и последний решил его высадить из автобуса.

«В итоге пассажир вытащил водителя из-за руля и начал избивать на улице. После ударил несколько раз об асфальт головой», — рассказал собеседник.

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Источник знакомый с ситуацией предположил, что мужчину планируют ввести в кому.

Нападавшего задержали.