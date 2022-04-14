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В сети появилось видео с извинениями мужчины, который устроил дебош в автобусе
Он негативно начал высказывать в отношении российских военной и специальной операции на Украине, а после стал оскорблять самих пассажиров.

В сети появилось видео с извинениями мужчины, который избил водителя автобуса. Кадры в четверг, 14 апреля, сообщил telegram-канал «Плохие новости».

Также стало известно, из-за чего произошел конфликт. Мужчина начал негативно высказываться в адрес российских военных и специальной операции на Украине. Спустя время он стал оскорблять уже пассажиров автобуса, а потом избил самого водителя, который попросил дебошира покинуть салон транспортного средства, и скрылся с места происшествия.

Напомним, происшествие случилось 8 апреля. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Хулиганство».