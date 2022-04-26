На окраине поселка в Ульяновской области нашли тело соседа стрелка

У 68-летнего Александра Дронина обнаружили два огнестрельных ранения в голову.

На окраине поселка в Ульяновской области нашли тело соседа Руслана Ахтямова. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил telegram-канал shot.

Тело 68-летнего Александра Дронина полиция обнаружила на окраине поселка. У него обнаружили два огнестрельных ранения в голову.

Ранее 26-летний Руслан Ахтямов ворвался в детский сад «Рябинка» и застрелил сотрудницу учреждения, двух детей, а затем покончил с собой. СМИ предварительно назвали имя стрелка. По их мнению, это был 68-летний Александр Дронин, так как ружье было зарегистрировано на него. Позже выяснилось, что стрелок — 26-летний Руслан Ахтямов, который с 2013 года состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Стрелка опознала мать по одежде. В сети появилось видео с места инцидента.