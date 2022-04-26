В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду

Он застрелил нянечку, двух детей и выстрелил в себя. На месте работают полицейские.

В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил telegram-канал 112.

ЧП произошло в Вешкаимском районе региона. Мужчина пришел в учреждение с ружьем. Он застрелил нянечку, двух детей и выстрелил в себя.

На месте работают полицейские. В сети появилось видео с места трагедии. Также СМИ назвали возможное имя стрелка. Позже появилось фото с места тройного убийства.