В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду
Он застрелил нянечку, двух детей и выстрелил в себя. На месте работают полицейские.
В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил telegram-канал 112.
ЧП произошло в Вешкаимском районе региона. Мужчина пришел в учреждение с ружьем. Он застрелил нянечку, двух детей и выстрелил в себя.
На месте работают полицейские. В сети появилось видео с места трагедии. Также СМИ назвали возможное имя стрелка. Позже появилось фото с места тройного убийства.