В сети появилось видео с места стрельбы в детском саду в Ульяновской области

Трагедия произошла во вторник, 26 апреля, в поселке Вешкайма.

В сети появилось видео с места стрельбы в детском саду в Ульяновской области. Его опубликовал telegram-канал 112 .

Как пишет портал, сперва преступник ранил сотрудницу детского сада, вышедшую на крыльцо. После он выстрелил в пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку.

Отмечается, что учреждение никто не охранял, а установлена тревожная кнопка.

Трагедия произошла во вторник, 26 апреля, в поселке Вешкайма. В детском саду мужчина застрелил женщину, двух детей, а потом покончил с собой. СМИ назвали возможное имя стрелка.