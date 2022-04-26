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В сети появилось видео с места стрельбы в детском саду в Ульяновской области
Трагедия произошла во вторник, 26 апреля, в поселке Вешкайма.

В сети появилось видео с места стрельбы в детском саду в Ульяновской области. Его опубликовал telegram-канал 112.

Как пишет портал, сперва преступник ранил сотрудницу детского сада, вышедшую на крыльцо. После он выстрелил в пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку.

Отмечается, что учреждение никто не охранял, а установлена тревожная кнопка.

Трагедия произошла во вторник, 26 апреля, в поселке Вешкайма. В детском саду мужчина застрелил женщину, двух детей, а потом покончил с собой. СМИ назвали возможное имя стрелка.