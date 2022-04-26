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Следователи установили личность мужчины, устроившего стрельбу в ульяновском детском саду
Изначально было предположение, что убийца — 67-летний Александр Дронин. На него оформлено то самое ружье. Но внешность стрелка говорила о том, что он намного моложе.

Следователи установили личность мужчины, устроившего стрельбу в ульяновском детском саду. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил telegram-канал Shot.

Ульяновским стрелком оказался 26-летний Руслан Ахтямов. Его опознала мать. Мотивы произошедшего выясняются.

Изначально в СМИ назвали другое имя. Предполагалось, что убийца — 67-летний Александр Дронин. На него было зарегистрировано ружье, из которого стрелял Ахтямов.

Местонахождение Дронина устанавливается. По словам жены, утром с ружьем он уехал в лес.

Напомним, трагедия в детском саду «Рябинка» случилась во вторник, 26 апреля. Мужчина убил сотрудницу учреждения, двух детей, а затем покончил с собой. В сети появилось видео с места инцидента.

Фото telegram-канала Shot