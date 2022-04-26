Ульяновский стрелок состоял на учете в психоневрологическом диспансере

Также известно, что Александр Дронин, на которого было зарегистрировано ружье, является соседом стрелка.

Руслан Ахтямов, который застрелил двух детей и воспитательницу в ульяновском детском саду, состоял на учете в психоневрологическом диспансере с 2013 года. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

У него было расстройство личности.

Также известно, что Александр Дронин, на которого было зарегистрировано ружье, является соседом стрелка. Пенсионера до сих пор не нашли.

Напомним, трагедия в детском саду «Рябинка» случилась во вторник, 26 апреля. Мужчина убил сотрудницу учреждения, двух детей, а затем покончил с собой. В сети появилось видео и фото с места инцидента.