Ульяновский стрелок состоял на учете в психоневрологическом диспансере
Также известно, что Александр Дронин, на которого было зарегистрировано ружье, является соседом стрелка.
Руслан Ахтямов, который застрелил двух детей и воспитательницу в ульяновском детском саду, состоял на учете в психоневрологическом диспансере с 2013 года. Об этом
У него было расстройство личности.
Также известно, что Александр Дронин, на которого было зарегистрировано ружье, является соседом стрелка. Пенсионера до сих пор не нашли.
Напомним, трагедия в детском саду «Рябинка» случилась во вторник, 26 апреля. Мужчина убил сотрудницу учреждения, двух детей, а затем покончил с собой. В сети появилось видео и фото с места инцидента.