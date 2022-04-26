СМИ предварительно назвали имя мужчины, устроившего стрельбу в детсаду в Ульяновской области
Напомним, трагедия произошла во вторник, 26 апреля.
По версии издания, стрелком может быть 68-летний Александр Дронин. Ружье, из которого он вел стрельбу, зарегистрировано на него.
Однако позже стала известна настоящая личность мужчины. Ульяновским стрелком оказался 26-летний Руслан Ахтямов. Как ружье Дронина оказалось у Ахтямова — выясняют следователи.
Напомним, трагедия в детском саду «Рябинка» случилась во вторник, 26 апреля. Мужчина убил сотрудницу учреждения, двух детей, а затем покончил с собой. В сети появилось видео с места инцидента.