СМИ предварительно назвали имя мужчины, устроившего стрельбу в детсаду в Ульяновской области

Напомним, трагедия произошла во вторник, 26 апреля.

Telegram-канал Baza предварительно назвал имя мужчины, устроившего стрельбу в детском саду в поселке Вешкайма в Ульяновской области.

По версии издания, стрелком может быть 68-летний Александр Дронин. Ружье, из которого он вел стрельбу, зарегистрировано на него.

Однако позже стала известна настоящая личность мужчины. Ульяновским стрелком оказался 26-летний Руслан Ахтямов. Как ружье Дронина оказалось у Ахтямова — выясняют следователи.

Напомним, трагедия в детском саду «Рябинка» случилась во вторник, 26 апреля. Мужчина убил сотрудницу учреждения, двух детей, а затем покончил с собой. В сети появилось видео с места инцидента.