РБК: оказавшиеся под санкциями российские банки не смогут выпускать карты UnionPay

Китайская платежная система боится сотрудничать с банками из-за опасения вторичных санкций.

Оказавшиеся под санкциями российские банки не смогут выпускать карты UnionPay. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в крупных банках.

Отмечается, что китайская платежная система боится сотрудничать с банками из-за опасения вторичных санкций.

Карты UnionPay принимают в 180 странах мира. Их выпускают российские банки, не попавшие под санкции.

Ранее Сбербанк сообщал, что работает над созданием кобейджинговой карты «Мир-UnionPay».

После стало известно, что за выпуск карты UnionPay россиянам придется заплатить до 15 тысяч рублей. А 13 апреля «Коммерсант» сообщил, что иностранные онлайн-магазины перестали принимать платежи россиян с карт китайской платежной системы.