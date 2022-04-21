РБК: оказавшиеся под санкциями российские банки не смогут выпускать карты UnionPay
Китайская платежная система боится сотрудничать с банками из-за опасения вторичных санкций.
Оказавшиеся под санкциями российские банки не смогут выпускать карты UnionPay. Об этом пишет
Отмечается, что китайская платежная система боится сотрудничать с банками из-за опасения вторичных санкций.
Карты UnionPay принимают в 180 странах мира. Их выпускают российские банки, не попавшие под санкции.
Ранее Сбербанк сообщал, что работает над созданием кобейджинговой карты «Мир-UnionPay».
После стало известно, что за выпуск карты UnionPay россиянам придется заплатить до 15 тысяч рублей. А 13 апреля «Коммерсант» сообщил, что иностранные онлайн-магазины перестали принимать платежи россиян с карт китайской платежной системы.