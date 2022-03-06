Сбербанк работает над созданием кобейджинговой карты «Мир-UnionPay»

Карту можно будет использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом. Отмечается, что о сроках запуска будет сообщаться дополнительно.

Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир-UnionPay». Об этом ТАСС сообщили в банке.

Карту можно будет использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом. Отмечается, что о сроках запуска будет сообщаться дополнительно.

«Тинькофф банк» также заявил, что планирует максимально оперативно решить вопрос по выпуску кобейджинговых карт «Мир-UnionPay», говорится в сообщении контакт-центра банка.

Напомним, 6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности. Выпущенные ими в России карты не будут работать за границей, а выпущенные иностранными банками — в России. Внутри страны карты будут функционировать.