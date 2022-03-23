Россиянам придется заплатить до 15 тысяч рублей за карту UnionPay

UnionPay — китайская платежная система, которая стала пользоваться популярностью из-за приостановки работы Visa и Mastercard в России.

В России за выпуск карты UnionPay придется заплатить до 15 тысяч рублей. Об этом передает РИА Новости .

UnionPay — китайская платежная система, которая стала пользоваться популярностью из-за приостановки работы Visa и Mastercard в России.

В России карты UnionPay на сегодняшний день выдают десять банков: Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, «Санкт-Петербург», ВБРР, «Солидарность», Примсоцбанк, «Приморье», «Зенит» и «Почта банк». На руки карту можно получить только в шести кредитных организациях.

При этом, в Газпромбанке за выпуск придется заплатить 15 тысяч рублей, а в Россельхозбанке — до 9,5 тысячи рублей.

Большинство банков обещают выдать пластик на руки в мае.