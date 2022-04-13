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«Коммерсант»: иностранные онлайн-магазины перестали принимать платежи россиян с карт UnionPay
Иностранные онлайн-магазины решили не обслуживать россиян, хотя это не предусмотрено санкциями.

Иностранные онлайн-магазины перестали принимать платежи россиян с карт UnionPay. Об этом пишет «Коммерсант».

После ввода санкций и ухода из России Visa и MasterCard, россияне могут оплачивать покупки за рубежом картой китайской UnionPay. За последнее время число оформленных карт резко возросло, но пользователи жалуются, что в интернете с ее помощью невозможно оплатить покупки.

Издание сообщило, что банкиры в неофициальных беседах рассказали, что иностранные онлайн-магазины решили не обслуживать россиян, хотя это не предусмотрено санкциями.

Исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова рассказала, что магазины не имеют доступа к информации о стране выпуска карты. Поэтому на ситуацию могла бы повлиять сама UnionPay.

На запрос «Коммерсанта» в компании не ответили.