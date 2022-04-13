В Рязани в пожаре пострадали четыре человека

Среди них — двое детей. По предварительным данным, возгорание произошло из-за воспламенения спиртосодержащей жидкости при ее производстве.

В Рязани в пожаре пострадали четыре человека, среди них — двое детей. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Информация о загорании в доме на улице Интернациональной появилась в среду, 13 апреля, в 2:45. В ликвидации последствий пожара участвовали 15 человек, привлекали пять расчетов.

В результате возгорания пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Предварительный диагноз — ожоги. Также повреждено имущество на площади около двух метров и оконный блок.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за воспламенения спиртосодержащей жидкости при ее производстве.

Рязанская прокуратура начала проверку после случившегося.