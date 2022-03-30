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Апелляцию на приговор бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова рассмотрят 18 апреля
РанееКарабасову назначил пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей.

Апелляцию на приговор бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова рассмотрят 18 апреля. Об этом сообщает сайт областного суда.

Карабасова, экс-начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева и гендиректора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова признали виновными — по части 4 статьи 160 УК — в присвоении или растрате группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Подсудимым вменяли пропажу детской площадки из Лесопарка, которую, как оказалось, установили в Кремлевском парке. История получила огласку после того, как журналистка Ирина Чепелева рассказала об этом президенту Владимиру Путину.

Карабасову назначил пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей.