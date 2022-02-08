Роман Петряев займет должность представителя правительства в Рязанской области в Москве

Он останется в роли зампреда, но перестанет курировать социальные вопросы.

Роман Петряев займет должность представителя правительства в Рязанской области в Москве. Об этом во вторник, 8 февраля, РЗН. инфо сообщили источники в столичном ведомстве.

Калужанин Петряев останется в роли зампреда, но перестанет курировать социальные вопросы.

После ухода еще одного калужанина Ильи Веселова исполняет обязанности заместителя председателя правительства Рязанской области — руководителя представительства правительства Рязанской области Алексей Кулаков.

Справка:

В Калуге Петряев работал директором по развитию завода Volvo. В сентябре 2018 года стал советником губернатора Рязанской области, с октября назначен на должность зампреда по экономическому блоку. С июля 2019 года стал курировать социальные вопросы.