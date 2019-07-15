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У Любимова появился новый заместитель. Об этом RZN.info сообщил пресс-секретарь рязанского губернатора Денис Арапов.
С 15 июля новым зампредом правительства стала Светлана Горячкина, которая ранее возглавляла министерство промышленности и экономического развития Рязанской области. Она будет курировать экономические вопросы.
Напомним, Горячкина уже
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