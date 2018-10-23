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14:19, 23 октября 2018 260
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У Любимова появился новый заместитель

У Любимова появился новый заместитель

Новым заместителем Николая Любимова назначили Романа Петряева. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Петряев будет курировать экономический блок.

Ранее он занимал должность советника губернатора. До этого работал директором по развитию завода Volvo в Калуге.

Как отметил Николай Любимов, на посту советника Петряев «вник во многие проблемы, и будет решать их уже в качестве заместителя председателя областного правительства».

«Роман Петрович окончил Рязанское военное автомобильное училище. Регион знает не понаслышке. Он работал в автопроме, умеет на одном языке общаться с промышленниками. Роман Петрович хорошо разбирается в экономике, цифровых технологиях, бережливом производстве, то есть в том, что составляет „золотой фонд“ отечественной и зарубежной промышленности», — сказал губернатор.

Любимов пожелал новому зампреду успехов в работе.

Напомним, до этого и.о.зампреда по экономике была Светлана Горячкина, которая сменила на этой должности Олега Булекова.


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